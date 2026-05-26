Совбез сказал про 116 украинских БПЛА, которые залетели в Беларусь за неделю

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сказал про 116 украинских БПЛА, которые пытались попасть в Беларусь. Подробности сообщает БелТА.
— Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на наши территории, — заявил госсекретарь Совбеза.
Александр Вольфович обратил внимание: в некоторых случаях речь идет не про случайные атаки, а про попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами.
— Только за последнюю неделю их было 116, — уточнил Вольфович.
Государственный секретарь сообщил, что дежурные силы по украинским беспилотникам применялись 59 раз.
Ранее МИД Беларуси заявил протест из-за боевого украинского беспилотника с территории Литвы.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какой крупный город Беларуси снимал украинский беспилотник.
Также Лукашенко рассказал о белорусском лазере, который испепеляет БПЛА.