Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: у РФ нет информации о реакции США на заявление об ударах по ВПК в Киеве

В Кремле заявили об отсутствии информации о реакции Вашингтона на предупреждение Москвы о начале системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Пока мы такой информацией не располагаем. Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, от представителей Евросоюза в Киеве. Здесь для нас приоритетом является то предупреждение, которое направили», — отметил представитель Кремля.

Песков также отказался от трактовки формулировок российского внешнеполитического ведомства. Он не стал комментировать, следует ли понимать «системные удары» как ежедневные или наносимые с определенной периодичностью.

«Системность — это же не периодичность. Это не равняется периодичности. Собственно, в заявлении МИД все исчерпывающе было сказано», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее МИД России распространил заявление, в котором указал, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске «переполнил чашу терпения», в связи с чем российские вооруженные силы приступают к системным ударам по объектам ВПК в Киеве. В ведомстве также рекомендовали иностранным гражданам незамедлительно покинуть украинскую столицу, а жителям города — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше