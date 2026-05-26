Песков: у РФ нет информации о реакции США на заявление об ударах по ВПК в Киеве

«Пока мы такой информацией не располагаем. Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, от представителей Евросоюза в Киеве. Здесь для нас приоритетом является то предупреждение, которое направили», — отметил представитель Кремля.
Песков также отказался от трактовки формулировок российского внешнеполитического ведомства. Он не стал комментировать, следует ли понимать «системные удары» как ежедневные или наносимые с определенной периодичностью.
«Системность — это же не периодичность. Это не равняется периодичности. Собственно, в заявлении МИД все исчерпывающе было сказано», — пояснил пресс-секретарь.
Ранее МИД России распространил заявление, в котором указал, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске «переполнил чашу терпения», в связи с чем российские вооруженные силы приступают к системным ударам по объектам ВПК в Киеве. В ведомстве также рекомендовали иностранным гражданам незамедлительно покинуть украинскую столицу, а жителям города — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.