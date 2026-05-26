Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 26 мая: главное

Кремль слышал заявления ЕС после предупреждения об ударах по Киеву.
Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, от представителей Евросоюза в Киеве. Здесь для нас приоритетом является то предупреждение, которое направили.
Государственный визит Владимира Путина в Казахстан состоится 27 мая.
Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом Токаевым. Очень важное общение. Велась очень серьезная подготовка к этому визиту.
В Кремле относятся крайне негативно к решению киевских властей перезахоронить на Украине главарей Организации украинских националистов (запрещена в России).
Фактически в центре Европы происходит официальное — на государственном уровне — прославление нацистских преступников и приспешников.
Киевский режим демонстрирует свою «коричневую окраску», заявил Песков, говоря о переносе останков нациста Мельника в Киев.
Александр Шохин станет новым бизнес-омбудсменом, сохранив также должность президента РСПП.
Институт уполномоченного останется. Единственное — у него будет другой формат, другая форма. Это не будет государственный институт и институт госслужбы. Это не будет государственная должность. Это будет такая, скорее, общественная должность.
В четверг Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза.