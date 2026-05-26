Совбез назвал провокационными заявления Украины об угрозах со стороны Беларуси

Совбез отреагировал на заявления Украины об угрозах со стороны Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович назвал провокационными заявления Украины об угрозах со стороны Беларуси. Об этом сообщает БелТА.

По словам Александра Вольфовича, центральной проблемой безопасности в Восточной Европе является украинский кризис. Он добавляет: киевский режим вместе с европейскими союзниками понимают, что администрация США в лице президента Дональда Трампа завязла в Ближневосточной войне, потеряв интерес к поддержке их усилий по дальнейшей эскалации военного конфликта на украинской территории.

— Для устрашения украинского народа и обоснования непопулярных мер принудительной мобилизации Зеленский постоянно делает провокационные заявления об угрозах, исходящих со стороны Беларуси. Но факты говорят об обратном, — подчеркнул госсекретарь Совбеза Беларуси.

Вольфович заявил, что действия украинских националистов носят угрожающий характер.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко вызвал Зеленского на разговор: «В любой точке — Украины, Беларуси».

Тем временем Лукашенко отметил, что Беларусь не собирается втягиваться в украинский конфликт.

Вместе с тем Совбез сказал про 116 украинских БПЛА, которые залетели в Беларусь за неделю.

