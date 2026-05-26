Совбез назвал провокационными заявления Украины об угрозах со стороны Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович назвал провокационными заявления Украины об угрозах со стороны Беларуси. Об этом сообщает БелТА.
По словам Александра Вольфовича, центральной проблемой безопасности в Восточной Европе является украинский кризис. Он добавляет: киевский режим вместе с европейскими союзниками понимают, что администрация США в лице президента Дональда Трампа завязла в Ближневосточной войне, потеряв интерес к поддержке их усилий по дальнейшей эскалации военного конфликта на украинской территории.
— Для устрашения украинского народа и обоснования непопулярных мер принудительной мобилизации Зеленский постоянно делает провокационные заявления об угрозах, исходящих со стороны Беларуси. Но факты говорят об обратном, — подчеркнул госсекретарь Совбеза Беларуси.
Вольфович заявил, что действия украинских националистов носят угрожающий характер.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко вызвал Зеленского на разговор: «В любой точке — Украины, Беларуси».
Тем временем Лукашенко отметил, что Беларусь не собирается втягиваться в украинский конфликт.
Вместе с тем Совбез сказал про 116 украинских БПЛА, которые залетели в Беларусь за неделю.