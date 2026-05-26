Беспилотники и прожекторы отправили в зону СВО из Волгоградской области

Волгоградская область выполнила очередную заявку командиров воинских частей Волгоградского гарнизона. В зону СВО из региона отправлены беспилотные летательные аппараты, тактические прожекторы различной мощности, кабели и крепежные изделия.
«В эту же партию вошли средства проводной связи и бытовые электроустановочные устройства, а также шесть автомобилей УАЗ Пикап, предназначенных для выполнения оперативных задач Минобороны России. Все приобретено на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО», — уточняют в пресс-службе обладминистрации.
Ранее «АиФ — НП» рассказывал, как Дом дружбы доставляет помощь в зону специальной военной операции. Его представители совершили 300 выездов и доставили 3000 тонн грузов.