В Калининграде АВТОТОР представил новые модели электротранспорта

В Калининграде в районе площади Победы прошла презентация электротранспорта АВТОТОР. Компания представила 20 единиц новой техники, включая серийные модели собственных брендов АМБЕРАВТО, EONYX и AMBERTRUCK.
Сфера применения техники широка — туризм, логистика, коммунальные и специальные службы, бизнес. На презентации представили компактные городские электромобили, коммерческий транспорт, пассажирские шаттлы, коммунальную и специальную технику, электрические пикапы, патрульные автомобили, подметальные машины, мусоровозы, пожарная техника, а также транспорт для парков, курортных зон, гостиниц и закрытых территорий.
Бизнесу коммерческий транспорт на электротяге наиболее выгоден. Его использование сократит логистические и эксплуатационные затраты, уменьшит экологическую нагрузку за счет отсутствия выхлопных газов и обеспечит низкий уровень шума.
Фото: Пресс-служба АВТОТОР.
Такие презентации — часть системной работы компании по расширению применения электротранспорта в регионе. Некоторые модели уже переданы предпринимателям Калининградской области в тестовую эксплуатацию. В их числе компактные электромобили и электрогрузовики будут доработаны после применения в реальных условиях под практические бизнес-задачи.
«Это не просто презентация техники, а демонстрация реальных возможностей для бизнеса и городской среды. Электротранспорт открывает новые перспективы для малого и среднего бизнеса, туристической отрасли, городской логистики, коммунальных и специальных служб. Мы представляем как серийные модели, так и перспективные разработки, а часть техники уже проходит тестовую эксплуатацию у предпринимателей региона. Это позволяет нам формировать востребованную, экономичную и удобную линейку транспорта для Калининградской области», — отметил вице-президент ООО «АВТОТОР Холдинг» Дмитрий Чемакин.
Фото: Пресс-служба АВТОТОР.
Развитие электромобильности является частью долгосрочной стратегии АВТОТОР по созданию современной производственной и технологической базы в регионе. В 2026 году в Калининградской области были запущены первые семь заводов кластера автокомпонентов и электромобилей, что стало важным этапом в развитии локального производства и новых компетенций в сфере электротранспорта.
В апреле в Калининграде состоялся круглый стол, где был представлен проект программы развития электротранспорта в регионе и план ее реализации, включающий восемь подпрограмм: развитие электротакси и электрокаршеринга, поддержка личного электротранспорта, создание электрозарядной и энергетической инфраструктуры, корпоративное электропартнерство, внедрение электробусов и электротранспорта в коммунальной сфере, развитие сервиса и вопросы нормативно-правовой поддержки. Такой экосистемный подход позволяет комплексно развивать отрасль по всем ключевым направлениям.
Фото: Пресс-служба АВТОТОР.
">