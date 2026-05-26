СМИ: мусульманские страны не спешат идти на уступки Трампу в части «Соглашений Авраама»

Reuters сообщает, что Пакистан отклонил требование Трампа, а другие страны публично не отреагировали на него.
Пакистан
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф отверг возможность присоединения Исламабада к «Соглашениям Авраама». По его словам, Пакистан не может стать частью какого-либо соглашения, противоречащего его «фундаментальным идеологиям», пишет саудовская газета Arab News.
Издание напоминает, что Пакистан не признает Израиль и не имеет с ним дипломатических отношений. Исламабад исторически поддерживал создание независимого Палестинского государства в границах, существовавших до 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме. Эта позиция пользуется широкой политической и общественной поддержкой по всему Пакистану.
У нас очень четкая позиция. Для нас это неприемлемо. К тому же мы являемся единственной страной, в паспортах которой даже нет названия Израиля.
(В пакистанских паспортах официально указано, что они «недействительны для поездок в Израиль». — Прим. ред.).
Асиф напомнил, что Израиль постоянно нарушает режим прекращения огня в Газе, несмотря на перемирие, объявленное в октябре 2025 года при посредничестве США. «Как можно вести переговоры с людьми (израильтянами), которым ни дня невозможно доверять?» — задал вопрос он.
Саудовская Аравия
К тому же это важный вопрос национальной безопасности, связанный с разрешением одного из наиболее трудноразрешимых конфликтов в регионе, отмечает Reuters.
Однако королевство неоднократно заявляло, что не подпишет соглашения, если не будет согласована дорожная карта создания Государства Палестина.
Arab News напоминает, что эту позицию четко обозначил кронпринц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в ходе визита в Вашингтон в ноябре прошлого года: «Мы хотим быть частью “Соглашений Авраама”, но мы также хотим быть уверены, что будет найдет четкий путь к решению о создании двух государств».
Другие страны
Египет, Иордания и Турция поддерживают дипломатические связи с Израилем, хотя отношения этих стран с Тель-Авивом стали напряженными с начала войны в Газе.
ОАЭ и Бахрейн подписали «Соглашения Авраама» во время первого президентского срока Трампа в 2020 году. Согласно Reuters, они нарушили давнее табу, став первыми арабскими государствами за четверть века, признавшими Израиль. Их примеру последовали Марокко и Судан.