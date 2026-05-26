СМИ: мусульманские страны не спешат идти на уступки Трампу в части «Соглашений Авраама»

Президент США Дональд Трамп в субботу «настоятельно попросил» Саудовскую Аравию, Пакистан, Катар, Турцию, Египет и Иорданию «немедленно» присоединиться к «Соглашениям Авраама» для нормализации отношений с Израилем. Однако их положительный ответ маловероятен.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Reuters сообщает, что Пакистан отклонил требование Трампа, а другие страны публично не отреагировали на него.

Агентство объясняет нежелание арабских и мусульманских стран подписывать «Соглашения Авраама» их недоверием к Израилю из-за масштабов и последствий его военных кампаний на Ближнем Востоке.

Пакистан

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф отверг возможность присоединения Исламабада к «Соглашениям Авраама». По его словам, Пакистан не может стать частью какого-либо соглашения, противоречащего его «фундаментальным идеологиям», пишет саудовская газета Arab News.

Издание напоминает, что Пакистан не признает Израиль и не имеет с ним дипломатических отношений. Исламабад исторически поддерживал создание независимого Палестинского государства в границах, существовавших до 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме. Эта позиция пользуется широкой политической и общественной поддержкой по всему Пакистану.

У нас очень четкая позиция. Для нас это неприемлемо. К тому же мы являемся единственной страной, в паспортах которой даже нет названия Израиля.

Хаваджа Асиф
министр обороны Пакистана

(В пакистанских паспортах официально указано, что они «недействительны для поездок в Израиль». — Прим. ред.).

Асиф напомнил, что Израиль постоянно нарушает режим прекращения огня в Газе, несмотря на перемирие, объявленное в октябре 2025 года при посредничестве США. «Как можно вести переговоры с людьми (израильтянами), которым ни дня невозможно доверять?» — задал вопрос он.

Саудовская Аравия

Для Саудовской Аравии — «родины ислама» и хранительницы двух святынь (Мекки и Медины) — признание Израиля стало бы значительной дипломатической вехой.

К тому же это важный вопрос национальной безопасности, связанный с разрешением одного из наиболее трудноразрешимых конфликтов в регионе, отмечает Reuters.

Однако королевство неоднократно заявляло, что не подпишет соглашения, если не будет согласована дорожная карта создания Государства Палестина.

В понедельник в Эр-Рияде подтвердили, что Саудовская Аравия не нормализует отношения с Израилем без «необратимого пути к созданию Государства Палестина».

Arab News напоминает, что эту позицию четко обозначил кронпринц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в ходе визита в Вашингтон в ноябре прошлого года: «Мы хотим быть частью “Соглашений Авраама”, но мы также хотим быть уверены, что будет найдет четкий путь к решению о создании двух государств».

Другие страны

Египет, Иордания и Турция поддерживают дипломатические связи с Израилем, хотя отношения этих стран с Тель-Авивом стали напряженными с начала войны в Газе.

ОАЭ и Бахрейн подписали «Соглашения Авраама» во время первого президентского срока Трампа в 2020 году. Согласно Reuters, они нарушили давнее табу, став первыми арабскими государствами за четверть века, признавшими Израиль. Их примеру последовали Марокко и Судан.

