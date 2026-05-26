Путин рассказал, когда нельзя применять принцип о сроке давности

«Что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно восстановление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что: есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности — это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим», — подчеркнул глава государства.
Как отметил российский лидер, институт срока давности предназначен для защиты интересов государства и общества. «Но если он вообще не применяется, то это вступает в противоречие с интересами государства и общества. Поэтому здесь нужно просто своевременно и должным образом отрегулировать эти вопросы», — указал Путин. Он добавил, что постарается обеспечить принятие соответствующих решений в ближайшее время.
В уголовном праве срок давности выступает одним из оснований для освобождения от уголовной ответственности и отбывания наказания. Продолжительность срока давности зависит от тяжести преступления: для преступлений небольшой тяжести установлен двухлетний период, для средней тяжести — шестилетний. При этом сроки давности не распространяются на ряд категорий преступлений, представляющих особую общественную опасность, включая преступления террористической направленности, а также преступления против мира и безопасности человечества.