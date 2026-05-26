Путин рассказал, когда нельзя применять принцип о сроке давности

«Что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно восстановление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что: есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности — это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим», — подчеркнул глава государства.