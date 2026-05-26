Вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич сделала важное заявление о справедливости. Подробности сообщает БелТА.
Заместитель премьер-министра обратила внимание на организацию вступительной кампании и кампании по сдаче централизованного экзамена в республике. По ее словам, абитуриентам необходимы лишь удача и знания, а все остальное взял на себя президент Беларуси Александр Лукашенко.
— Сегодня созданы очень хорошие условия для сдачи экзамена, они комфортные и правильные с точки зрения обеспечения справедливости. Создана государственная комиссия по контролю, — отметила вице-премьер.
Наталья Петкевич уточнила, что государственная комиссия по контролю смогла охватить все пункты сдачи централизованного экзамена и централизованного тестирования. Это, добавляет вице-премьер, было сделано для возможности проконтролировать соответствие законодательству и установленным требованиям условий для сдачи экзаменов, а также для обеспечения справедливости — «это главное, что глава государства от нас требует».
