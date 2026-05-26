МИД России объяснил предупреждение о планируемых ударах по Киеву

«Международное сообщество было проинформировано о необходимости им принять соответствующие шаги в отношении как своего дипломатического персонала, так и граждан. Для того, чтобы потом не обвинять нашу страну, не предъявлять ей какие-либо претензии, не вызывать наших послов: “А что происходит, а почему?”» — отметила Захарова.
В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили намерение и далее оповещать международное сообщество о планируемых действиях. «О тех шагах, которые были изложены в нашем заявлении. Это информирование будет проходить исходя из наличия вопросов у этих стран», — уточнила Мария Захарова.
25 мая МИД России сообщил, что вооруженные силы страны начинают наносить удары по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве. Ведомство призвало иностранных граждан, включая дипломатов и сотрудников международных организаций, покинуть украинскую столицу «как можно скорее». Данное заявление стало ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным МЧС, в результате происшествия погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».