МИД России объяснил предупреждение о планируемых ударах по Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация ведомством заявления о нанесении ударов по Киеву направлена на информирование международного сообщества. По ее словам, таким образом в министерстве стремились предотвратить возможные претензии в адрес Москвы.

Источник: Reuters

«Международное сообщество было проинформировано о необходимости им принять соответствующие шаги в отношении как своего дипломатического персонала, так и граждан. Для того, чтобы потом не обвинять нашу страну, не предъявлять ей какие-либо претензии, не вызывать наших послов: “А что происходит, а почему?”» — отметила Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили намерение и далее оповещать международное сообщество о планируемых действиях. «О тех шагах, которые были изложены в нашем заявлении. Это информирование будет проходить исходя из наличия вопросов у этих стран», — уточнила Мария Захарова.

25 мая МИД России сообщил, что вооруженные силы страны начинают наносить удары по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве. Ведомство призвало иностранных граждан, включая дипломатов и сотрудников международных организаций, покинуть украинскую столицу «как можно скорее». Данное заявление стало ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным МЧС, в результате происшествия погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
