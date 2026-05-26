В статье говорится, что на прошлой неделе Альберта — богатая нефтью канадская провинция — заявила, что в октябре проведет необязывающий референдум о том, хотят ли ее жители остаться в составе Канады.
«Я своими глазами видел, что произошло с Великобританией… 10 лет спустя они все еще пытаются отменить то, за что, как думали люди, они не голосовали, но что в итоге получили», — сказал Карни, имея в виду голосование 2016 года о выходе Великобритании из Европейского союза.
На референдуме в октябре жителям Альберты будет задан вопрос: должна ли провинция оставаться частью Канады или правительству следует начать юридический процесс, предусмотренный конституцией, чтобы позднее провести обязывающий референдум о независимости?
Карни подчеркнул, что задавать такие «фундаментальные вопросы» бесполезно, так как это не отвечает «демократической воле» жителей Альберты.
Вчера известный канадский социолог Ангус Рейд опубликовал опрос, согласно которому 60% жителей Альберты проголосовали бы за то, чтобы остаться в составе Канаде, а в случае проведения обязывающего референдума 67% выступили бы против независимости Альберты.
Согласно Reuters, октябрьское голосование станет первым случаем в истории Канады, когда провинция (без учета Квебека) вынесет вопрос об отделении на общественное обсуждение. Ожидается, что это вызовет разногласия не только в Альберте, но и в Канаде в целом.