Reuters: премьер Канады Карни предупредил Альберту об опасности сценария Brexit

Премьер-министр Канады Марк Карни в понедельник заявил, что запланированное голосование Альберты о возможном отделении от Канады может стать «опасным блефом», и напомнил о плачевных итогах Brexit.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что на прошлой неделе Альберта — богатая нефтью канадская провинция — заявила, что в октябре проведет необязывающий референдум о том, хотят ли ее жители остаться в составе Канады.

«Я своими глазами видел, что произошло с Великобританией… 10 лет спустя они все еще пытаются отменить то, за что, как думали люди, они не голосовали, но что в итоге получили», — сказал Карни, имея в виду голосование 2016 года о выходе Великобритании из Европейского союза.

На референдуме в октябре жителям Альберты будет задан вопрос: должна ли провинция оставаться частью Канады или правительству следует начать юридический процесс, предусмотренный конституцией, чтобы позднее провести обязывающий референдум о независимости?

Карни подчеркнул, что задавать такие «фундаментальные вопросы» бесполезно, так как это не отвечает «демократической воле» жителей Альберты.

Вчера известный канадский социолог Ангус Рейд опубликовал опрос, согласно которому 60% жителей Альберты проголосовали бы за то, чтобы остаться в составе Канаде, а в случае проведения обязывающего референдума 67% выступили бы против независимости Альберты.

Согласно Reuters, октябрьское голосование станет первым случаем в истории Канады, когда провинция (без учета Квебека) вынесет вопрос об отделении на общественное обсуждение. Ожидается, что это вызовет разногласия не только в Альберте, но и в Канаде в целом.

Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше