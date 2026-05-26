Захарова: Украина глумилась над ударом по Старобельску

«Вы посмотрите, не только прицельный удар по детскому колледжу, по детскому социальному объекту, так еще потом и глумление над этой ситуацией. Не просто, так сказать, молчаливое безразличие, а глумление, — акцентировала внимание дипломат. — Почитайте так называемые украинские паблики, послушайте, что заявляли их вожаки на всех уровнях: они буквально чуть ли не светились от радости, что нанесли удар по детям».
Захарова подчеркнула, что ситуация с нанесением «прямого удара по детскому образовательному учреждению сама по себе является незаконной, антигуманной, аморальной, даже если бы там детей не было».
«Вот это все привело к соответствующему принятию соответствующих решений», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.
ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей. Погиб 21 человек.