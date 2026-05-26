Сводка основных боевых действий утром 26 мая в Донбассе и Таврии

В Донбассе на Краснолиманском направлении не стихают бои в самом Красном Лимане и к северо-западу от города. ВСУ пытаются нанести контратакующий удар от Дробышево и Редкодуба навстречу друг другу, чтобы попытаться срезать клин, который ВС РФ расширяют в сторону Коровьего Яра, Александровки и Рубцов. На Славянском направлении продолжаются бои на рубеже Тихоновка — Малиновка, а также на подступах с юга и востока к Рай-Александровке.