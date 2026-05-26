КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Сумском направлении российские штурмовики продвинулись на двадцати двух участках до 700 метров. Продолжаются стрелковые бои в Запселье, Иволжанском и Кондратовке, а также в Писаревке. В Краснопольском районе армия России в ходе ожесточенных боев в селе Рясное и окрестностях населенного пункта продвинулись до 550 метров.
В Донбассе на Краснолиманском направлении не стихают бои в самом Красном Лимане и к северо-западу от города. ВСУ пытаются нанести контратакующий удар от Дробышево и Редкодуба навстречу друг другу, чтобы попытаться срезать клин, который ВС РФ расширяют в сторону Коровьего Яра, Александровки и Рубцов. На Славянском направлении продолжаются бои на рубеже Тихоновка — Малиновка, а также на подступах с юга и востока к Рай-Александровке.
В западной части города Константиновка пехота России зафиксирована ещё в двух микрорайонах. Российские штурмовики заняли позиции в многоэтажной застройке. Есть продвижение у Долгой Балки и Ильиновки и Новодмитровке. В Добропольском направлении идут бои за Васильевку и Мирное, начинается давление на Шевченко. Севернее отмечается активизация боевых действий в направлении на Кучеров Яр, Золотой Колодец.
В Таврии на Днепропетровское направлении группа войск «Восток» заявила об освобождении Добропасово у поселка Покровское. ВС РФ пытаются форсировать реку Волчью и перерезать трассу Н-15, бои идут между Лесным и Александроградом. Часть Гуляйпольского направления под контролем ВС РФ, бои продолжаются у Воздвижевки и Верхней Терсы. В Запорожском направлении тяжёлые бои не стихают у Приморского и Степногорска. Войска России находятся в глухой обороне, постепенно истощая боеспособные подразделения врага.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
