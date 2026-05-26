Иран обвинил США в нарушении перемирия

«Армия США в продолжение своих незаконных и неоправданных шагов, предпринятых после объявления перемирия <…>, за последние 48 часов вопиющим образом нарушила режим прекращения огня», — говорится в заявлении.
В ведомстве указали, что Тегеран не оставит действия Вашингтона без ответа. Конкретный характер нарушений перемирия со стороны США в заявлении не уточняется.
Накануне вечером агентство Reuters сообщило о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас, не называя их причину. Ранее во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана информировал о нарушении границ американскими беспилотными летательными аппаратами и истребителями F-35. По данным КСИР, дроны были сбиты, а самолет покинул воздушное пространство.
Как заявило Центральное командование Вооруженных сил США, удары были нанесены для защиты американских сил, а режим прекращения огня сохраняется.