Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран обвинил США в нарушении перемирия

Министерство иностранных дел Ирана обвинило США в нарушении перемирия.

Источник: Reuters

«Армия США в продолжение своих незаконных и неоправданных шагов, предпринятых после объявления перемирия <…>, за последние 48 часов вопиющим образом нарушила режим прекращения огня», — говорится в заявлении.

В ведомстве указали, что Тегеран не оставит действия Вашингтона без ответа. Конкретный характер нарушений перемирия со стороны США в заявлении не уточняется.

Накануне вечером агентство Reuters сообщило о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас, не называя их причину. Ранее во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана информировал о нарушении границ американскими беспилотными летательными аппаратами и истребителями F-35. По данным КСИР, дроны были сбиты, а самолет покинул воздушное пространство.

Как заявило Центральное командование Вооруженных сил США, удары были нанесены для защиты американских сил, а режим прекращения огня сохраняется.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше