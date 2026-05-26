СМИ: у США больше не будет «безопасного убежища» в регионе Персидского залива

В заявлении говорится, что ближневосточные страны больше не будут выступать в качестве «щита» для военных баз Соединенных Штатов.
Стрелки часов не повернут вспять. Народы и земли региона больше не будут служить щитами для американских баз.
Аятолла подчеркнул, что у США «впредь не будет безопасного места для бесчинств и создания военных баз в регионе». По его словам, Америка с каждым днем теряет свои прежние позиции на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль «тоже приблизился к заключительным этапам своего зловещего существования», сообщает портал Breaking News.
Пакистанское издание Dawn отмечает, что верховный лидер высоко оценил «доблестных воинов и самоотверженные вооруженные силы» Ирана, которые «нанесли удар Большому сатане (США) и его дрессированному зверю — сионистскому режиму».
В заключение Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться и сотрудничать, подчеркнув, что «новый порядок в регионе будут определять общие интересы и возможности стран исламского мира».