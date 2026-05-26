СМИ: у США больше не будет «безопасного убежища» в регионе Персидского залива

В Иране во вторник опубликовали заявление верховного лидера Моджтабы Хаменеи, приуроченное к началу хаджа. Оно касается американских баз и присутствия США на Ближнем Востоке.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В заявлении говорится, что ближневосточные страны больше не будут выступать в качестве «щита» для военных баз Соединенных Штатов.

Стрелки часов не повернут вспять. Народы и земли региона больше не будут служить щитами для американских баз.

Моджтаба Хаменеи
верховный лидер Ирана

Аятолла подчеркнул, что у США «впредь не будет безопасного места для бесчинств и создания военных баз в регионе». По его словам, Америка с каждым днем теряет свои прежние позиции на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль «тоже приблизился к заключительным этапам своего зловещего существования», сообщает портал Breaking News.

Пакистанское издание Dawn отмечает, что верховный лидер высоко оценил «доблестных воинов и самоотверженные вооруженные силы» Ирана, которые «нанесли удар Большому сатане (США) и его дрессированному зверю — сионистскому режиму».

В заключение Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться и сотрудничать, подчеркнув, что «новый порядок в регионе будут определять общие интересы и возможности стран исламского мира».

