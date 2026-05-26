МИД Беларуси раскрыл детали непубличного диалога с Западом. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» озвучил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета.
— Диалог непубличный идет последний год очень интенсивно. Мы встречаемся регулярно с коллегами нашими, директорами политдепартаментов, заместителями министров в столицах и на площадках международных организаций. Он не афишируется, — уточнил замглавы МИД.
По словам Игоря Секреты, обсуждается довольно большой спектр вопросов. Это и политика, и экономика, и противостояние односторонним принудительным мерам:
— Высказываем свои позиции, мнения, спорим, дискутируем, не во всем соглашаемся.
Заместитель министра обратил внимание, что за этот год точку зрения Беларуси стали воспринимать и понимать гораздо лучше. Кроме того, к ней начали прислушиваться. Как заметил Секрета, западные коллеги теперь продолжают разговор с привычных тем в экономике, про взаимодействие по линии культуры, других ведомств. Подобное уже говорит о многом.
Указанные процессы замглавы МИД Беларуси связывает с осознанием того, что очередные пакеты санкций со стороны Запада свой ресурс исчерпали:
— Видят, что экономические потери несут в том числе представители бизнеса их стран.
Игорь Секрета добавляет, что в выстраивании нормальных контактов, поддержании нормальной, цивилизованной торговли преимуществ больше, чем в сохранении санкций.
Ранее замглавы МИД раскрыл детали контактов Минска и Вашингтона, сказав, почему они проще, чем общение с ЕС.
Также МИД рассказал о разговоре президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Франции Эммануэля Макрона, который состоялся 24 мая.
Кроме того, глава МИД Беларуси Максим Рыженков назвал откровенным разговор Лукашенко и Макрона.