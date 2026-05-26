25 мая Министерство иностранных дел России заявило, что вооруженные силы страны приступают к нанесению ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве. Это решение принято в ответ на атаку Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек. В ведомстве призвали иностранцев, включая дипломатов и представителей международных организаций, покинуть Киев «как можно скорее».