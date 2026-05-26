Евросоюз отказался эвакуировать дипломатов из Киева

Европейский союз принял решение не эвакуировать своих дипломатических сотрудников из Киева, несмотря на предупреждения российской стороны о готовящихся ударах. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Источник: Reuters

«ЕС сохранит неизменным свое дипломатическое присутствие в Киеве. Напротив, Союз увеличит военную поддержку Украины», — заявила Хиппер. Она также отметила, что Киеву требуются финансовая помощь и средства противовоздушной обороны.

Представитель Еврокомиссии добавила, что любые «намеренные атаки на гражданские объекты являются военным преступлением», а все причастные к таким нападениям будут привлечены к ответственности. Как уточнила Анита Хиппер, Европейская служба внешних действий вызвала российского поверенного в делах при Евросоюзе и довела до него свою позицию.

25 мая Министерство иностранных дел России заявило, что вооруженные силы страны приступают к нанесению ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве. Это решение принято в ответ на атаку Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек. В ведомстве призвали иностранцев, включая дипломатов и представителей международных организаций, покинуть Киев «как можно скорее».

Посольства Франции и Польши отказались от эвакуации из украинской столицы. Накануне глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре уведомил госсекретаря США Марко Рубио о планах вооруженных сил.

