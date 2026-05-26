Политолог оценил риски эскалации украинского конфликта

По мнению эксперта, возобновление переговорного процесса по Украине на фоне взаимных чувствительных ударов представляется маловероятным.
Сообщения о возможном визите (спецпосланника президента США Стива) Уиткоффа в Москву, скорее, указывают на желание сохранить канал коммуникации, чем на попытку перезапустить процесс.
Политолог обращает внимание на то, что ВСУ с помощью Запада наращивают дальнобойный потенциал, Финляндия и страны Балтии все чаще становятся прямыми участниками конфликта, а Россия демонстрирует готовность к более жестким ударам по Украине. Таким образом, по его словам, «общий уровень нервозности» усиливается.
Европейцы ничего не могут предложить, кроме слов о еще большей поддержке Украины. Учитывая, с каким скрипом прошел предыдущий пакет помощи на 90 млрд (евро), расширение (помощи) маловероятно.
Сейчас на Украине разразился серьезный коррупционный скандал, который происходит на фоне роста протестного потенциала, угроз расширения мобилизации и обострения экономических проблем, напоминает эксперт. В России же фактором активации политического поля, по словам политолога, становятся предстоящие выборы в Госдуму, сопровождающиеся дискуссиями о замедлении российской экономики и попытками Запада вмешаться в процесс путем дестабилизирующих информационных вбросов.
По мнению Чеснакова, контролируемость российских внутриполитических процессов кратно выше украинских.
Киев все чаще демонстрирует растерянность внутриполитического блока, сам (Владимир) Зеленский допускает все больше ошибок.
Эксперт также обращает внимание, что все крупные международные мероприятия пройдут в июне — начале июля. После этого западный политический истеблишмент уйдет на летние каникулы, и событийная насыщенность пойдет на спад, прогнозирует политолог.
В конце августа — начале сентября ожидается наиболее напряженный период. Во-первых, Киев будет пытаться нарастить давление в преддверии финального этапа выборов в России. Во-вторых, западные политики вернутся с каникул и будут готовы активнее включаться в работу.
В понедельник МИД России сообщил, что ВС РФ начинают наносить системные удары по предприятиям ВПК в Киеве. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что публикация заявления о нанесении ударов направлена на информирование международного сообщества — таким образом российский МИД стремился предотвратить возможные претензии в адрес Москвы.