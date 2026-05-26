Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армения и США заключили соглашение о «Маршруте Трампа»

Армения и США парафировали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), а также подписали Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

Источник: Reuters

Церемония подписания документов состоялась с участием министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио. Трансляцию вели местные телеканалы.

Стороны также подписали рамочный меморандум об обеспечении добычи, переработки и поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов.

«Не будет преувеличением сказать, что стороны перешли на исторически беспрецедентный этап, учитывая постоянные двусторонние процессы развития», — заявил Мирзоян после подписания.

8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали трехстороннюю декларацию, состоящую из семи пунктов. В этом документе Баку и Ереван подтвердили намерение работать над заключением мирного соглашения. Согласно пункту 4 декларации, Ереван обязуется сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для организации на территории Армении «Маршрута Трампа для международного мира и процветания».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше