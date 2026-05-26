Армения и США заключили соглашение о «Маршруте Трампа»

Церемония подписания документов состоялась с участием министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио. Трансляцию вели местные телеканалы.
Стороны также подписали рамочный меморандум об обеспечении добычи, переработки и поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов.
«Не будет преувеличением сказать, что стороны перешли на исторически беспрецедентный этап, учитывая постоянные двусторонние процессы развития», — заявил Мирзоян после подписания.
8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали трехстороннюю декларацию, состоящую из семи пунктов. В этом документе Баку и Ереван подтвердили намерение работать над заключением мирного соглашения. Согласно пункту 4 декларации, Ереван обязуется сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для организации на территории Армении «Маршрута Трампа для международного мира и процветания».