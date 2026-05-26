Учитель из Старобельска вывела из-под обстрела 33 студента

«Я попросила детей услышать меня, сохранять спокойствие и следовать за мной, терпеть всё, с чем они могут сталкиваться. Одна девушка подошла ко мне и со слезами на глазах спросила: “За что, мы же просто дети? Мой отец погиб, брат ушёл на СВО, и я сейчас здесь погибну тоже”. Я говорю: ты не должна плакать, ты не должна паниковать, мы должны выжить, это единственная наша задача», — рассказала Елена.