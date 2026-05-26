Учитель из Старобельска вывела из-под обстрела 33 студента

Педагогу и юристу из Старобельска Елене Юрьевой 31 год. Около трёх лет назад она приехала в Старобельск ЛНР из города Сватово, где работала помощником судьи. В приграничном городе постоянно слышались взрывы, атаковали дроны. Елена думала, что в колледже в Старобельске будет спокойнее. Она даже и представить не могла, что кому-то придёт в голову атаковать детей.
Но немыслимая трагедия, которую никто не ждал, произошла. Елене пришлось взять на себя трудную роль и вывести из-под обстрелов 33 человека, среди которых были раненые. Они бежали окровавленные босиком по стёклам и осколкам, чтобы выжить, несмотря ни на что. Елена рассказала, что в момент трагедии прятала эмоции, но вот сейчас, когда прошло уже несколько дней, её стали накрывать тяжёлые воспоминания. Эксклюзивное интервью, которое дала Елена корреспонденту rostov.aif.ru, заставляет содрогнуться.
Проснулись от взрыва.
«У нас рядом никаких военных объектов нет. Магазины, кафе и педагогический университет, точнее два его филиала: колледж и факультет. Студенческий маленький городок», — рассказала Елена.
Так как Елена иногородняя, она проживала на территории учреждения, в третьем корпусе общежития.
«На первом этаже жили студенты постарше, те, которые обучаются на факультете, а на втором этаже — административный персонал и преподаватели иногородние, вот как я», — уточнила Елена.
Красное здание, которое пострадало больше всех, екатерининской постройки.
«Оно пережило две мировые войны, и вот его разбомбили сейчас», — с горечью говорит Юрьева.
Она преподавала в колледже и ещё работала там юристом. С февраля 2026 года перешла на факультет к старшим студентам.
«Дети, которые пострадали и погибли от взрывов, — это мои ученики. Я была их наставником», — пояснила Елена.
В тот роковой день по городу Старобельску была объявлена воздушная тревога. Потом её отменили. Елена легла спать. Около полночи он проснулась от ужасного грохота, выглянула в окно и увидела, что здание общежития, где проживали несовершеннолетние дети из колледжа, горит.
«Я поняла, что нас бомбят. Спустилась на первый этаж, прямо в чём была», — вспоминает она.
Елена рассказала, что в здании есть место без окон и стёкол, где можно спрятаться в случае воздушной тревоги. Там дежурная собрала всех студентов. Также со второго этажа спустилась сотрудница охранной фирмы Вероника.
«Начальник охраны, он тоже жил в этом корпусе, сразу же пошёл к взорванной пятиэтажке, в самый ад, там, где всё пылало, чтобы чем-то помочь. И в первые же минуты получил осколочное ранение в руку», — вспоминает Елена.
У некоторых студентов начались панические атаки. У одной из девушек случился приступ эпилепсии. Елена с Вероникой начали оказывать им помощь.
«Я сама чувствовала панику и была в состоянии, близком к шоку. Помню, мы с одним студентом, даже не знаю его имени, он, кажется, учится на программиста, схватили друг друга за руки и замерли в ужасе. Но когда у девушки начался приступ эпилепсии, я собрала волю в кулак и бросилась ей на помощь. Эмоции уступили место действиям», — вспоминает Елена.
Бомбили не только здание общежития, но и административный корпус, который находился совсем рядом. Опасность становилась всё ближе.
«Было ощущение, что нас просто окружали взрывами и огнями», — говорит Елена.
Потом распахнулась дверь, и в помещение вбежали 17 окровавленных подростков из соседнего — разрушенного — корпуса общежития.
«Они кричали, кровь лилась везде. Вероника оказывала им первую помощь, она схватила перекись, бинтовала раны, а я думала, как выбраться. Так как я слышала о том, что дроны могут лететь на сотовую связь, попросила всех детей выключить мобильные телефоны и сама отключила», — рассказала Елена.
После очередного мощного взрыва начала сыпаться штукатурка, пошёл газ из расположенной рядом котельной. Елена поняла, что больше находиться в здании нельзя. Через центральный вход идти было невозможно, на улице всё горело, сыпались осколки. Тогда она попросила дежурную открыть аварийный выход, ведущий в другую сторону, на трассу.
«Я попросила детей услышать меня, сохранять спокойствие и следовать за мной, терпеть всё, с чем они могут сталкиваться. Одна девушка подошла ко мне и со слезами на глазах спросила: “За что, мы же просто дети? Мой отец погиб, брат ушёл на СВО, и я сейчас здесь погибну тоже”. Я говорю: ты не должна плакать, ты не должна паниковать, мы должны выжить, это единственная наша задача», — рассказала Елена.
Она решила вести студентов в частный сектор, потому что там маленькие узкие улицы, есть много деревьев, кустов, в которых дроны не смогут нормально разогнаться или запутаются в ветках.
«Прячемся на улице Лермонтова».
Идти до частного сектора от педагогического университета — десять минут. Дети бежали окровавленные, босиком по камням, стёклам, лужам и грязи.
«Я понимала, насколько им больно, но просила их терпеть. Мимо ехала патрульная машина, она остановилась, и мы сотруднику полиции передали раненую девушку, он не задавал никаких вопросов, он всё видел, повез её больницу», — поделилась Елена.
В группе также находилась девушка с ограниченными возможностями. Один из студентов нёс её на руках. Все вместе добрались до частного сектора. Елена разместила студентов под деревьями, чтобы их сверху не было видно, и только тогда разрешила включить телефоны, чтоб они позвонили родителям.
«Я сама тоже включила телефон, до меня сразу дозвонилась моя подруга, спросила, где я нахожусь. Я сказала, что тут 33 студента, мы прячемся на улице Лермонтова. Она живет как раз в глубине частного сектора, сказала, чтобы мы немедленно шли к ней. Её дом стал для нас убежищем», — поделилась Елена.
Мама Елены вынесла пледы, аптечку, тапочки, одежду, начала оказывать первую помощь детям.
«Приехавшая на вызов скорая забрала раненых и тех, кто находился в шоковом состоянии, они почти не разговаривали», — вспоминает Елена.
Следом приехали преподаватели.
«Они забирали остальных детей к себе домой, кто сколько мог, по пять человек, по восемь, четыре, а потом уже передавали их родителям», — вспоминает Елена.
Приехал муж Елены, который живёт в Сватово. Он хотел забрать её домой, но она отказалась. Осталась, чтобы помогать сотрудникам МЧС, в частности, готовить им еду, составлять списки студентов, а ещё, как бы ни было больно — опознавать погибших: по украшениям, маникюру, аксессуарам. Потому что тела сильно обгорели.
Утром 26 мая Елена находилась в Москве, чтобы выступить на Международном форуме по безопасности, где собираются делегации из более чем 120 стран. Она расскажет там о произошедшем в Старобельске. Об ужасе, когда погибли десятки невинных детей.