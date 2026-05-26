Пашинян заявил, что выборы в Армении не будут сфальсифицированы

Глава правительства прокомментировал заявления оппозиции о том, что проведение военного парада в Ереване 28 мая якобы преследует цель ввести войска в город для их последующего применения «в поствыборных процессах» — в случае поражения действующей власти на выборах.
«О каких поствыборных процессах идет речь? В Армении не может быть поствыборных процессов, знаете, почему? Потому что предвыборные процессы бывают там, где фальсифицируются выборы. Там, где выборы не фальсифицируют, априори не может быть поствыборных процессов, а в Армении выборы не фальсифицируются», — заявил Пашинян на встрече с избирателями.
Очередные выборы в парламент Армении назначены на 7 июня. По данным Центризбиркома, заявки на участие подали 19 политических сил, включая 17 партий и 2 блока. Одна из структур взяла самоотвод и решением ЦИК от 26 мая покинула предвыборную гонку. Среди участников — партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном, блок «Армения» («Айастан») под руководством Роберта Кочаряна и блок «Сильная Армения» во главе с Нареком Карапетяном. В состав последнего вошли партии «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне».