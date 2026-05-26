Пашинян заявил, что выборы в Армении не будут сфальсифицированы

«О каких поствыборных процессах идет речь? В Армении не может быть поствыборных процессов, знаете, почему? Потому что предвыборные процессы бывают там, где фальсифицируются выборы. Там, где выборы не фальсифицируют, априори не может быть поствыборных процессов, а в Армении выборы не фальсифицируются», — заявил Пашинян на встрече с избирателями.