Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Трампу будет чрезвычайно сложно «продать» Кубу американским инвесторам

Президент Дональд Трамп испытывает трудности с привлечением американского бизнеса в Венесуэлу после захвата в январе президента Николаса Мадуро. Заинтересовать инвесторов Кубой ему будет гораздо сложнее, считает американский портал Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что для «возрождения» Кубы нужны крупные инвестиции частного сектора, а американские бизнесмены не хотят вкладываться в страну, которая, по их словам, «находится в руинах». Они отмечают, что на Кубе «нет нормальной инфраструктуры для водоснабжения, электричества и интернета», а ее банковская система оставляет желать лучшего.

Я занимаюсь бизнесом всю жизнь. Я опытный инвестор. В рискованные затеи вкладывают деньги только идиоты.

Рик Скотт
американский сенатор- республиканец

Politico подчеркивает, что без участия американского бизнеса Куба может превратиться в «опасно бедную и неуправляемую страну с населением 10 млн человек в 145 километрах от Флориды».

Издание поясняет, что на Кубе, в отличие от Венесуэлы, которая живет за счет нефтяного сектора, нет доминирующей отрасли, которую мог бы «освоить» американский бизнес под патронажем Трампа. Марк Энтвистл, бывший посол Канады на Кубе, добавляет, что, в отличие от Венесуэлы, власти Кубы проявляют больше стойкости и сплоченности и США до сих пор не удалось найти «кубинской Делси» (Делси Родригес, временный президент Венесуэлы, сотрудничающая с США после пленения Мадуро. — Прим. ред.).

Куба — это сложное место со множеством нюансов. У каждого аспекта есть своя предыстория, и повсюду кроличьи норы.

Марк Энтвистл
экс-посол Канады на Кубе

(Кроличьими норами в таком контексте называют сложные трудноразрешимые вопросы. — Прим. ред.).

К тому же любая попытка «открыть» Кубу связана с «тяжелым историческим наследием», говорят эксперты.

Представитель торговой ассоциации утверждает, что американцы «не понимают Кубу и ее экстерриториальные возможности».

Это касается как связей Кубы с такими странами, как Китай и Россия, так и активного сообщества кубинских экспатриантов в США, а также продолжающихся судебных споров по поводу собственности, конфискованной кубинским правительством.

Джон Кавулич, президент Американо-кубинского торгово-экономического совета, сравнил интерес американского бизнеса к Кубе с электрокардиограммой: «Мы находимся на пике с точки зрения интереса и на дне с точки зрения принятия каких-либо решений».

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше