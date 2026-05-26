В статье говорится, что для «возрождения» Кубы нужны крупные инвестиции частного сектора, а американские бизнесмены не хотят вкладываться в страну, которая, по их словам, «находится в руинах». Они отмечают, что на Кубе «нет нормальной инфраструктуры для водоснабжения, электричества и интернета», а ее банковская система оставляет желать лучшего.
Я занимаюсь бизнесом всю жизнь. Я опытный инвестор. В рискованные затеи вкладывают деньги только идиоты.
Politico подчеркивает, что без участия американского бизнеса Куба может превратиться в «опасно бедную и неуправляемую страну с населением 10 млн человек в 145 километрах от Флориды».
Издание поясняет, что на Кубе, в отличие от Венесуэлы, которая живет за счет нефтяного сектора, нет доминирующей отрасли, которую мог бы «освоить» американский бизнес под патронажем Трампа. Марк Энтвистл, бывший посол Канады на Кубе, добавляет, что, в отличие от Венесуэлы, власти Кубы проявляют больше стойкости и сплоченности и США до сих пор не удалось найти «кубинской Делси» (Делси Родригес, временный президент Венесуэлы, сотрудничающая с США после пленения Мадуро. — Прим. ред.).
Куба — это сложное место со множеством нюансов. У каждого аспекта есть своя предыстория, и повсюду кроличьи норы.
(Кроличьими норами в таком контексте называют сложные трудноразрешимые вопросы. — Прим. ред.).
К тому же любая попытка «открыть» Кубу связана с «тяжелым историческим наследием», говорят эксперты.
Это касается как связей Кубы с такими странами, как Китай и Россия, так и активного сообщества кубинских экспатриантов в США, а также продолжающихся судебных споров по поводу собственности, конфискованной кубинским правительством.
Джон Кавулич, президент Американо-кубинского торгово-экономического совета, сравнил интерес американского бизнеса к Кубе с электрокардиограммой: «Мы находимся на пике с точки зрения интереса и на дне с точки зрения принятия каких-либо решений».