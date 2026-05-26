Глава комитета по обороне Госдумы рассказал, что относится к «центрам принятия решений»

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Верховная рада и офис президента Украины Владимира Зеленского в Киеве не относятся к так называемым «центрам принятия решений», которые следует атаковать Вооруженным силам РФ. Об этом заявил в интервью «Парламентской газете».
«Во-первых, Верховная Рада не является центром принятия решений — точно так же, как в России, например, им не является Государственная Дума. Депутаты же не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары. То же самое можно сказать и об офисе президента Украины. Мы же все понимаем, что Зеленский там не появляется. Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогостоящие боеприпасы на, по сути, пустое место?» — пояснил Картаполов.
Он уточнил, что «под центрами принятия решений подразумеваются заглубленные и защищенные пункты управления Вооруженных сил Украины, их родов войск, объединений, возможно, иных силовых структур и в том числе структур госуправления». «Но нужно понимать, что они не в центре Киева находятся. Это скрытые, хорошо укрепленные пункты. И наша задача — выявлять их и вскрывать при помощи имеющегося вооружения», — подчеркнул глава комитета Госдумы по обороне.
Напомним, накануне МИД России заявил, что ВС РФ приступают к ударам по центрам принятия решений в Киеве, и предупредил иностранных граждан о необходимости как можно скорее покинуть город. «Совершённая ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА “кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей”, — отмечалось в заявлении дипведомства.