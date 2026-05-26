Лукашенко: с ужасом слышу об идее Молдавии стать частью Румынии

«Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. <…> Я как вообще человек влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что не желает допустить потери суверенитета и независимости республики, и призвал Додона и его сторонников «сберечь Молдову для молдаван».
В ходе встречи Лукашенко также обратился к Молдавии с просьбой «не резать пуповину» со своими партнерами. Он выступил за возобновление деятельности белорусско-молдавской комиссии по сотрудничеству, ранее созданной между государствами.
В конце апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией могло бы ускорить вступление республики в Европейский союз. Глава государства подчеркнула, что окончательное решение по данному вопросу должно приниматься жителями республики.