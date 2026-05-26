Лукашенко: с ужасом слышу об идее Молдавии стать частью Румынии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном заявил, что перспектива утраты Молдавией самостоятельности и суверенитета вызывает у него ужас, сообщает «БелТА».

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. <…> Я как вообще человек влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что не желает допустить потери суверенитета и независимости республики, и призвал Додона и его сторонников «сберечь Молдову для молдаван».

В ходе встречи Лукашенко также обратился к Молдавии с просьбой «не резать пуповину» со своими партнерами. Он выступил за возобновление деятельности белорусско-молдавской комиссии по сотрудничеству, ранее созданной между государствами.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение страны с Румынией могло бы ускорить вступление республики в Европейский союз. Глава государства подчеркнула, что окончательное решение по данному вопросу должно приниматься жителями республики.

В апреле 2026 года Молдавия одобрила выход из СНГ. Страна покинет СНГ в апреле 2027 года. В марте 2026 года правительство одобрило отказ от ключевых документов СНГ — Соглашения о создании, Устава и Алма-Атинской декларации. Ранее страна подала заявку на вступление в ЕС.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
