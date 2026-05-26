На Южном Урале усилят контроль за доходами чиновников

В Челябинске состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Участники обсудили реализацию антикоррупционных мер в региональных и муниципальных органах власти.
Особое внимание в регионе уделяют государственным и муниципальным закупкам и контрактам. В этой сфере усилен внутренний контроль, повышена финансовая дисциплина, каждое нарушение тщательно проверяется.
Ещё один приоритет — противодействие коррупции при оказании госуслуг. Все нормативно‑правовые акты, включая их изменения, проходят обязательную антикоррупционную экспертизу. Требования к качеству такой экспертизы остаются высокими.
Важный итог заседания — решение расширить перечень должностей, доходы которых подлежат контролю. В рамках декларационной кампании 2026 года особое внимание уделят проверке сведений, представляемых при назначении на должность.
Цифровой контроль позволяет оперативно анализировать данные и выявлять возможные расхождения. Благодаря этому ускоряется процесс проверки деклараций, повышается точность выявления потенциальных нарушений, минимизируются риски коррупционных схем на этапе назначения на ключевые посты.
