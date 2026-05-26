Секретарь Совбеза России Шойгу оценил размещение комплекса «Орешник» в Беларуси

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу оценил размещение комплекса «Орешник» в Беларуси. Подробности сообщает ТАСС.
По словам Сергея Шойгу, размещение комплекса «Орешник» на белорусской территории по решению президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, заметно усилило сдерживающий эффект. Именно так оценивают его военные эксперты.
Секретарь Совбеза обратил внимание на необходимость регулярно закреплять данный эффект. Также он напомнил, что в период с 19 по 21 мая 2026 года Вооруженные Силы России и Беларуси совместно отработали практическую подготовку к применению подобных систем (подробнее мы писали здесь).
