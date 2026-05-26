SCMP: на Тайвань прибыли высокопоставленные представители оборонной промышленности США

В статье говорится, что визит организовал Американо-тайваньский деловой совет, который выступает связующим звеном между США и Тайванем в оборонной сфере. В состав американской делегации вошел 41 руководитель высшего звена. Возглавляет ее отставной генерал Чарльз Флинн, бывший командующий Тихоокеанской армией США.
Совет заявил, что они обсудят широкий спектр вопросов — от ускорения поставок американского оружия на Тайвань до поддержки разработки и производства островом собственных систем вооружений.
Согласно SCMP, американцы встретятся с рядом высокопоставленных тайваньских чиновников. Они также посетят центры оборонных инноваций и примут участие в Тайваньско-американском форуме оборонной промышленности, который стартует в Тайбэе в четверг.
По мнению SCMP, эта поездка подчеркивает растущую взаимосвязь между стратегическим сотрудничеством Вашингтона и Тайбэя и продажами оружия Тайваню, который пытается усилить сдерживание в условиях растущего военного давления со стороны Китая.