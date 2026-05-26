Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SCMP: на Тайвань прибыли высокопоставленные представители оборонной промышленности США

Во вторник на Тайвань с четырехдневным визитом прибыла делегация высокопоставленных представителей американского военно-промышленного комплекса, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: LIU HSUAN YU/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что визит организовал Американо-тайваньский деловой совет, который выступает связующим звеном между США и Тайванем в оборонной сфере. В состав американской делегации вошел 41 руководитель высшего звена. Возглавляет ее отставной генерал Чарльз Флинн, бывший командующий Тихоокеанской армией США.

По данным SCMP, стороны попытаются договориться о расширении роли США в процессе военной модернизации Тайваня и о совместном производстве систем вооружения.

Совет заявил, что они обсудят широкий спектр вопросов — от ускорения поставок американского оружия на Тайвань до поддержки разработки и производства островом собственных систем вооружений.

Согласно SCMP, американцы встретятся с рядом высокопоставленных тайваньских чиновников. Они также посетят центры оборонных инноваций и примут участие в Тайваньско-американском форуме оборонной промышленности, который стартует в Тайбэе в четверг.

По мнению SCMP, эта поездка подчеркивает растущую взаимосвязь между стратегическим сотрудничеством Вашингтона и Тайбэя и продажами оружия Тайваню, который пытается усилить сдерживание в условиях растущего военного давления со стороны Китая.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше