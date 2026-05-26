Путин и Токаев 28 мая проведут переговоры в узком и расширенном форматах

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 мая проведут переговоры в Астане в узком и расширенном форматах, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Переговоры пройдут в двух форматах — в узком составе, а затем в расширенном», — сказал Ушаков журналистам.
Он уточнил, что лидеры в ходе встречи планируют обсудить ключевые аспекты развития отношений двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.