США разрешили Польше производить ракеты для систем Patriot

Госдепартамент США дал предварительное согласие на запуск производства ракет для зенитных комплексов Patriot на территории Польши. Об этом в эфире телеканала TVN24 сообщил заместитель главы польского Министерства обороны Цезари Томчик.
По его словам, изначально Вашингтон скептически относился к идее развертывания такого производства на польской территории. Однако изменить позицию американской стороны удалось после визита делегации польского Минобороны в США. Выпускать ракеты модификации PAC-3 планируют на базе предприятий польского оборонно-промышленного комплекса.
Помимо ракет для Patriot, Варшава обсуждает с Вашингтоном расширение линейки совместного производства.
«Второй вопрос — это дальние ракеты для Himars, это ракеты Hellfire, целый комплекс боеголовок, которые можно производить в Польше, и от этого выиграют как поляки, так и американцы, потому что это производство может быть совместным», — пояснил Томчик.
Замминистра отметил, что представители США проявили высокий интерес к реализации этого проекта.