США разрешили Польше производить ракеты для систем Patriot

Польша получила разрешение от США на производство ракет для Patriot. Замминистра обороны страны Цезари Томчик раскрыл детали: выпуск ракет PAC-3 организуют на польских оборонных предприятиях. Кроме того, Варшава обсуждает с Вашингтоном совместное производство дальних ракет для Himars и ракет Hellfire.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Госдепартамент США дал предварительное согласие на запуск производства ракет для зенитных комплексов Patriot на территории Польши. Об этом в эфире телеканала TVN24 сообщил заместитель главы польского Министерства обороны Цезари Томчик.

По его словам, изначально Вашингтон скептически относился к идее развертывания такого производства на польской территории. Однако изменить позицию американской стороны удалось после визита делегации польского Минобороны в США. Выпускать ракеты модификации PAC-3 планируют на базе предприятий польского оборонно-промышленного комплекса.

Помимо ракет для Patriot, Варшава обсуждает с Вашингтоном расширение линейки совместного производства.

«Второй вопрос — это дальние ракеты для Himars, это ракеты Hellfire, целый комплекс боеголовок, которые можно производить в Польше, и от этого выиграют как поляки, так и американцы, потому что это производство может быть совместным», — пояснил Томчик.

Замминистра отметил, что представители США проявили высокий интерес к реализации этого проекта.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше