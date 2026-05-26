Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Исландия рассматривает вступление в ЕС на фоне угроз Трампа

Власти Исландии выражают обеспокоенность в связи с угрозами президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии, что побуждает их рассматривать возможность вступления в Европейский союз (ЕС). Как 26 мая сообщила газета The New York Times (NYT), в стране планируется проведение референдума.

Источник: AP 2024

«Исландия готовится к референдуму летом по вопросу о начале предварительных переговоров с Европейским союзом о членстве. Этот процесс может занять годы, но сам факт проведения масштабных дебатов свидетельствует о реальных переменах», — отмечается в публикации.

Как уточняют авторы материала, длительное время вопрос вступления в ЕС не вызывал интереса у Исландии, однако ситуация изменилась после того, как Трамп начал высказывать угрозы в отношении Гренландии. При этом Исландия, являясь членом НАТО, не имеет собственных вооруженных сил и в вопросах обороны полностью полагается на альянс, в частности на США.

Согласно предварительным опросам населения скандинавской страны, референдум о переговорах с ЕС «будет непростым делом», поскольку данное решение способно затронуть отдельные сектора экономики. В частности, местные рыбаки выражают беспокойство в связи с тем, что Брюссель сокращает квоты на вылов рыбы в ряде стран блока.

«Нам необходимо защитить рыболовную отрасль. Если мы позволим им ловить рыбу в наших запретных зонах, всё обернется ужасно», — заявил рыбак Хельги Харальдссон.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше