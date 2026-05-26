NYT: Исландия рассматривает вступление в ЕС на фоне угроз Трампа

«Исландия готовится к референдуму летом по вопросу о начале предварительных переговоров с Европейским союзом о членстве. Этот процесс может занять годы, но сам факт проведения масштабных дебатов свидетельствует о реальных переменах», — отмечается в публикации.
Как уточняют авторы материала, длительное время вопрос вступления в ЕС не вызывал интереса у Исландии, однако ситуация изменилась после того, как Трамп начал высказывать угрозы в отношении Гренландии. При этом Исландия, являясь членом НАТО, не имеет собственных вооруженных сил и в вопросах обороны полностью полагается на альянс, в частности на США.
Согласно предварительным опросам населения скандинавской страны, референдум о переговорах с ЕС «будет непростым делом», поскольку данное решение способно затронуть отдельные сектора экономики. В частности, местные рыбаки выражают беспокойство в связи с тем, что Брюссель сокращает квоты на вылов рыбы в ряде стран блока.
«Нам необходимо защитить рыболовную отрасль. Если мы позволим им ловить рыбу в наших запретных зонах, всё обернется ужасно», — заявил рыбак Хельги Харальдссон.