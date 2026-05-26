Фон дер Ляйен анонсировала 21-й пакет санкций ЕС против России

Страны Европейского союза начали подготовку 21-го пакета санкций в отношении России. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, данные ограничения нацелены на снижение уровня жизни населения.

Источник: AP 2024

Заявление прозвучало на пресс-конференции в Вильнюсе, посвященной реакции ЕС на вторжение украинских беспилотников в воздушное пространство стран Прибалтики.

«Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», — сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, она отметила, что Евросоюз недавно одобрил финансирование киевского режима в размере €90 млрд. По словам главы Еврокомиссии, эти средства якобы должны помочь Украине «вести переговоры с позиции силы».

Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
