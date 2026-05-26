Reuters: Нетаньяху заявил о планах усилить удары по «Хезболле» в Ливане

Мы находимся в состоянии войны с «Хезболлой», и мы усилим наши удары. Израильские военные не снимают ногу с педали газа. Наоборот, мы поднажмем на газ.
Такой шаг объясняется тем, что официальный представитель США подтвердил, что движение «Хезболла» «проигнорировало неоднократные просьбы, включая недавний ультиматум» о прекращении огня по Израилю, несмотря на перемирие, заключенное 16 апреля.
Как напоминает Reuters, в воскресенье Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились о том, что Израиль сохранит за собой право противостоять предполагаемым угрозам на всех фронтах, включая Ливан.
Как подчеркивает агентство, после заключения перемирия 16 апреля израильские вооруженные силы по-прежнему дислоцируются на обширной территории южного Ливана. Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по позициям, которые они называют позициями «Хезболлы», а сухопутные войска разрушают ливанские города и села, где, по их словам, находятся представители движения.
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в понедельник призвал уничтожать по 10 домов в Бейруте в ответ на каждый беспилотник «Хезболлы», ударивший по израильским военнослужащим. А министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что для Нетаньяху «настало время постучать по столу Трампа и заявить ему, что мы возвращаемся к войне в Ливане».
По данным Всемирной организации здравоохранения, с 16 апреля в результате израильских атак в Ливане погибли по меньшей мере 608 человек. Согласно Министерству здравоохранения Ливана, с начала масштабной эскалации 2 марта в результате израильских атак погибли 3185 человек, еще 9633 получили ранения.