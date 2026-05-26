Reuters: Нетаньяху заявил о планах усилить удары по «Хезболле» в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Армия обороны Израиля усилит удары по «Хезболле» в Ливане, передает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Мы находимся в состоянии войны с «Хезболлой», и мы усилим наши удары. Израильские военные не снимают ногу с педали газа. Наоборот, мы поднажмем на газ.

Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля

Такой шаг объясняется тем, что официальный представитель США подтвердил, что движение «Хезболла» «проигнорировало неоднократные просьбы, включая недавний ультиматум» о прекращении огня по Израилю, несмотря на перемирие, заключенное 16 апреля.

Как напоминает Reuters, в воскресенье Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились о том, что Израиль сохранит за собой право противостоять предполагаемым угрозам на всех фронтах, включая Ливан.

По мнению агентства, это решение может сорвать мирные переговоры между США и Ираном, так как Тегеран требует прекращения израильских атак в Ливане в качестве условия для подписания итогового соглашения.

Как подчеркивает агентство, после заключения перемирия 16 апреля израильские вооруженные силы по-прежнему дислоцируются на обширной территории южного Ливана. Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по позициям, которые они называют позициями «Хезболлы», а сухопутные войска разрушают ливанские города и села, где, по их словам, находятся представители движения.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в понедельник призвал уничтожать по 10 домов в Бейруте в ответ на каждый беспилотник «Хезболлы», ударивший по израильским военнослужащим. А министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что для Нетаньяху «настало время постучать по столу Трампа и заявить ему, что мы возвращаемся к войне в Ливане».

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 16 апреля в результате израильских атак в Ливане погибли по меньшей мере 608 человек. Согласно Министерству здравоохранения Ливана, с начала масштабной эскалации 2 марта в результате израильских атак погибли 3185 человек, еще 9633 получили ранения.

«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше