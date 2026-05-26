Чехия заявила о сокращении вдвое коалиции помогающих Киеву стран

Годом ранее количество таких стран составляло 18.
«Инициатива по-прежнему работает, но новая трудность заключается в том, что финансовый вклад вносят лишь около девяти государств-членов», — сказал Павел.
Он пояснил, что в рамках данной инициативы украинской стороне поставляется до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов, «поэтому в этом смысле ее сложно заменить чем-либо другим».
Как уточнил президент Чехии, перспективы этой инициативы, в частности, будут обсуждаться на июльском саммите НАТО в Анкаре.
В администрации чешского президента в ответ на запрос FT отказались назвать государства, которые недавно прекратили участие в инициативе. Военный чиновник одной из западных стран сообщил, что Германия и ряд скандинавских государств остаются среди участников, однако «некоторые страны теперь считают странным платить за то, что даже не получает должной поддержки со стороны правящих политиков страны-лидера».
Согласно информации FT, новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ходе предвыборной кампании угрожал полностью остановить инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Политик критиковал ее за недостаточную прозрачность в расходовании средств, а также за то, какую выгоду она приносит базирующейся в Праге компании Czechoslovak Group — одному из крупнейших производителей боеприпасов в Европе.
Сам Бабиш заявил Financial Times, что его правительство отдает приоритет не поддержке Украины, а расходованию государственных средств, которые и без того ограничены, в пользу чешских граждан, которые испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию на фоне конфликта с Ираном. «У нас нет денег, поэтому мы получаем деньги от других стран, а затем поставляем [боеприпасы Украине]», — сказал он.
Программа была запущена Чехией в марте 2024 года для закупки боеприпасов в третьих странах на фоне их дефицита у Киева. В феврале Павел сообщил, что в рамках чешской инициативы Украина получила около 4,4 млн крупнокалиберных боеприпасов. Почти 2 млн из них, как уточнил политик, были поставлены в 2025 году.
Welt в начале мая писала, что, несмотря на заявления Бабиша, Чехия продолжает закупать артиллерийские боеприпасы для Украины.
Москва осуждает любую военную помощь Киеву и подчеркивает, что она затягивает конфликт.