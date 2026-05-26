МИД Норвегии вызвал российского посла

«В ходе разговора мы подчеркнули, что осуждаем жестокие атаки России на Киев в эти выходные, — заявил глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде.— Россия провела массированную атаку беспилотниками и нанесла удар ракетой “Орешник”. Это неприемлемо. Премьер-министр и я осудили эти атаки».
Как заявили в Минобороны России, в ночь на 24 мая ВС РФ нанесли удар по военным объектам на украинской территории. Помимо «Орешника», применялись «Искандеры», «Кинжалы» и «Цирконы». В российском ведомстве отметили, что удар стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам. 25 мая в МИД РФ анонсировали новые удары по Киеву.