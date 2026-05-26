Посла России вызвали в МИД Германии после предупреждения об эвакуации из Киева

Министерство иностранных дел Германии пригласило посла России Сергея Нечаева для обсуждения ситуации, возникшей после недавних ответных атак России на объекты военно-промышленного комплекса в Киеве. Представители ведомства подчеркнули, что Берлин дал Москве понять, что намерен и в дальнейшем продолжать свою поддержку Украины.
— Сегодня мы вызвали посла России, — говорится в сообщении министерства в X.
МИД России 25 мая объявил, что Вооруженные силы приступают к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Днем ранее в Министерство обороны сообщили, что армия России нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».
ВСУ 22 мая нанесли удар с помощью БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате атаки погибли и пострадали люди. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».