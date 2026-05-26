От развития инфраструктуры до подготовки кадров будущего: в Народную программу «Единой России» предложили инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики

Тема форума — развитие регионов. Это стратегический вопрос для Дальнего Востока и всей страны, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, открывая пленарное заседание.
Как сообщает пресс-служба РИК НРО партии, каждую тему окружного форума «Единая Россия» предметно обсуждает. Уже прошло 74 региональных форума — а в Народную программу собрали 1,5 миллиона инициатив.
Говоря о развитии Дальнего Востока, Владимир Якушев подчеркнул, что эта территория представляет собой важнейшее пространство для промышленного, логистического и демографического роста.
«Нам важны идеи, которые звучат здесь, потому что это особая территория с огромными возможностями и с задачами, которые требуют нестандартных, точных решений. Это территория, где во многом формируется будущее России», — сказал он.
По словам Владимира Якушева, помимо общефедеральных мер поддержки, на Дальнем Востоке и в Арктике необходима и более точная настройка законодательства, важны гибких механизмов поддержки.
«Для этого фракция “Единой России” совместно с правительством обеспечила принятие около 100 специальных федеральных законов. Среди ключевых решений — закон о северном завозе, который позволил улучшить ситуацию с поставками и ценообразованием для 2,5 миллионов жителей Севера», — сказал Владимир Якушев.
Продолжается программа дальневосточного гектара. Отдельная тема — Северный морской путь.
«Это стратегический маршрут глобального значения. Наша цель — довести грузопоток до 70 миллионов тонн к 2030 году», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.
Владимир Якушев сообщил, что в новой программе может появиться специальный раздел, посвященный развитию Арктики. Также он назвал еще несколько тем, которые обязательно получат отражение в новой Народной программе. Среди них — поддержка участников СВО и их семей, молодежи, а также технологическое лидерство и суверенитет.
В свою очередь, зампред правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поблагодарил «Единую Россию» за поддержку в развитии территорий округа и представил данные по достижениям Народной программы партии в соответствующих регионах.
По его словам, вследствие ее работы по росту инвестиций, темпам строительства, ввода жилья, росту промышленного производства Дальний Восток почти на 30% превосходит среднероссийские темпы.
«На экономической карте страны появились территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, введен преференциальный режим на Курилах и крупнейшая в мире особая экономическая зона в Арктике. Заработали механизмы предоставления дальневосточного гектара и ипотеки, субсидирования социально значимых авиамаршрутов и северный завоз. Система преференций создала условия для роста инвестиций в макрорегионе. Что это дало? Поддержку предпринимательской инициативы, приток инвестиций в регионы существенно изменили сами территории, начали строиться новые предприятия, возникает все больше высокооплачиваемых рабочих мест», — сказал Юрий Трутнев.
Он напомнил, что главой государства принято решение о создании мастер-планов дальневосточных городов, все они разрабатывались с людьми. Зампред правительства поддержал инициативу о партийном контроле за реализацией мастер-планов.
«Работа будет вестись до 2030 года, но уже сегодня почти 50% обеспечено финансированием. Такого количество средств на улучшение жизни людей Дальний Восток еще никогда не получал», — пояснил зампред правительства.
На пленарном заседании свои инициативы в новую Народную программу партии представили участники тематических круглых столов. В частности, к 2030 году предложили благоустроить не менее 30 тысяч общественных территорий по всей стране, реализовать в малых городах и поселениях не менее 1600 проектов, победивших на Всероссийском конкурсе «Формирование комфортной городской среды».
Помимо этого, участники предлагают обеспечить единые стандарты градостроительства. Новые микрорайоны должны строится сразу с современными школами, детскими садами, поликлиниками и комфортной городской средой. Особые стандарты должны быть предусмотрены для семей участников специальной военной операции.
Ещё предложение касается модернизации портовой инфраструктуры. Участники форума выступили за увеличение мощности портов, строительство современных терминалов и создание тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.
Поступило предложение об ускоренном увеличении пропускной способности железных дорог, в первую очередь расширении Восточного полигона, в частности, БАМа и Транссиба.
Кроме того, обсудили необходимость развития независимых транспортных коридоров: Северного морского пути и международных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».
Еще одна инициатива посвящена развитию авиации. По словам участников форума, важно зафиксировать в Народной программе скорейший запуск в серийное производство новых отечественных самолётов. Кроме того, прозвучало предложение по упрощению покупки льготных билетов: создание «Дальневосточного авианавигатора».
Среди приоритетов — развитие энергетики в северных регионах, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение, тепло и рабочие места для жителей Арктики. Особое внимание уделяется модернизации Северного морского пути и портовой инфраструктуры.
Отдельный блок инициатив связан с созданием научных центров в арктических регионах, которые позволят тестировать технологии в реальных северных условиях и укреплять кадровый потенциал территорий.
Завершает пакет инициатив образовательное направление — запуск международного арктического образовательного морского центра в Мурманске, который должен стать «Арктическим Сириусом».
В заключение Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» стала фундаментом для многих решений, которые были приняты в последние годы. Все ключевые инициативы проходили через Госдуму и получали поддержку фракции партии.
«Мы должны продолжить поступательное движение развития Дальнего Востока, Арктики и всей нашей страны. А для этого что нам с вами нужно сделать? Нам нужно одержать две внушительные победы: одна победа — на полях специальной военной операции и вторая победа — в единый день голосования в этом году», — подытожил Владимир Якушев.
О важности межрегионального взаимодействия и обмена лучшими практиками в рамках работы над стратегическими задачами развития страны рассказал депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Нижегородской области Максим Ребров.
«Совместная работа и обмен опытом между законодателями разных регионов — это ключ к эффективным решениям. Наше сотрудничество с Сахалинской областной Думой длится несколько лет, а участие в заседании ассоциации “Дальний Восток и Забайкалье” позволило рассказать коллегам о практике Совета законодателей ПФО. За время его работы мы внесли в Госдуму, Совет Федерации и правительство РФ больше 300 предложений, каждое пятое принято в работу. Результаты есть: наша инициатива об особом статусе студенческой семьи стала федеральным законом, в 2024 году разработали меры по развитию беспилотных авиасистем, а в начале СВО — пакет поддержки бойцов и их семей, который лег в основу федеральных решений. У каждого региона — свои сильные практики, и только объединяя усилия, мы можем вместе менять страну к лучшему», — отметил он.
Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.
Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.
Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в ек работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.
Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.
«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.