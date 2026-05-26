От развития инфраструктуры до подготовки кадров будущего: в Народную программу «Единой России» предложили инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики

«Совместная работа и обмен опытом между законодателями разных регионов — это ключ к эффективным решениям. Наше сотрудничество с Сахалинской областной Думой длится несколько лет, а участие в заседании ассоциации “Дальний Восток и Забайкалье” позволило рассказать коллегам о практике Совета законодателей ПФО. За время его работы мы внесли в Госдуму, Совет Федерации и правительство РФ больше 300 предложений, каждое пятое принято в работу. Результаты есть: наша инициатива об особом статусе студенческой семьи стала федеральным законом, в 2024 году разработали меры по развитию беспилотных авиасистем, а в начале СВО — пакет поддержки бойцов и их семей, который лег в основу федеральных решений. У каждого региона — свои сильные практики, и только объединяя усилия, мы можем вместе менять страну к лучшему», — отметил он.