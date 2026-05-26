Страна.ua: ВСУ готовят Одессу к круговой обороне

Власти Украины готовят Одессу к круговой обороне — рядом с городом уже практически закончили возводить фортификационные сооружения. В Силах обороны юга заявили, что это превентивная работа, которая проводится «не потому, что на Одессу готовится нападение, а для того, чтобы его не произошло». При этом в Раде выразили сомнения: депутат Артем Дмитрук заявил, что подобные действия свидетельствуют о том, что власти врут о происходящем на фронте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».