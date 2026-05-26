Путин поручил правительству проработать защиту предприятий от атак дронов

Президент России Владимир Путин поручил администрации и правительству совместно с бизнесом проработать предложения по защите предприятий от атак беспилотников. Об этом сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
По его словам, поручения адресованы руководителю администрации, министру обороны, первому вице-премьеру и ряду других министров, включая главу Минэнерго, так как энергообъекты часто попадают под удары.
Шохин уточнил, что передал президенту письмо с предложениями нескольких компаний, членов РСПП, и Путин дал соответствующее поручение.
