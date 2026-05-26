Небензя: мир ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо

«Сегодня мы подошли к глобальной катастрофе ближе, чем когда-либо, наблюдая, как не только повсеместно нарушается Устав ООН, но и ставится под сомнение его ценность», — сказал он. Как отметил постпред, пренебрежение к Уставу ООН в мире достигло пика.
Небензя упрекнул западные элиты в том, что они «потеряли всякое стеснение» в использовании силы для отстаивания своих интересов. «Они продолжают охоту за ресурсами и влиянием в своих бывших метрополиях, прежде всего в Африке. Ведут открытую борьбу с неугодными суверенными странами», — пояснил он.
По словам постпреда России, Запад также распространяет «натоцентричные» союзы в Азии, что прямо угрожает подрывом коллективной безопасности в этом регионе. Кроме того, он уводит внимание мирового сообщества от реальных первопричин конфликтов, порождая двойные стандарты.
«В этих условиях мы должны особенно дорожить Уставом, его целями и принципами во всей их полноте и взаимосвязи, его механизмами сдержек и противовесов, призванными защищать интересы не только большинства, но и меньшинства», — отметил Небензя.
Дипломат выразил надежду, что после избрания нового генерального секретаря ООН сможет восстановить силы. «Рассчитываем, что с избранием нового генерального секретаря в этом году всемирная организация обретет второе дыхание. Она непозволительно долго находится в стороне от задач по устранению первопричин конфликтов, восстановлению доверия между государствами-членами и беспристрастной работы по урегулированию наиболее острых кризисных ситуаций», — указал он.
Небензя подчеркнул, что для эффективной работы ООН ее секретариат должен «неукоснительно исполнять статью 100 Устава о соблюдении принципов нейтральности и равноудаленности».
22 мая Небензя, комментируя высказывания на заседании Совета безопасности ООН по атаке ВСУ на колледж в Старобельске, в результате которой погибли четыре человека и пострадали 40, заявил о зашкаливающем уровне цинизма европейских членов Совбеза.