Володин: Чубайсу въезд в Россию заказан

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что бывшему руководителю «Роснано» Анатолию Чубайсу въезд обратно в Россию «заказан». По его словам, возврата для таких людей нет.

Источник: РИА "Новости"

«Зачем мы в этом зале вспоминаем о тех, кого уже и в стране нет? Им въезд назад заказан. Они там прячутся под лестницами от взрывов. Они теперь понимают, что они натворили. Но уже возврата им нет», — сказал Володин на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта о 10-летнем сроке давности по искам о приватизации.

Как отметил спикер, у депутатов Госдумы одинаковая позиция «по Чубайсу».

«У нас нет здесь расхождений. Никакую собственность ему никто не возвращал», — добавил председатель Госдумы.

Ранее во вторник Госдума приняла закон, устанавливающий 10-летний предельный срок для возврата государством имущества, проданного в частные руки в результате приватизации.

