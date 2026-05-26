Володин: Чубайсу въезд в Россию заказан

«Зачем мы в этом зале вспоминаем о тех, кого уже и в стране нет? Им въезд назад заказан. Они там прячутся под лестницами от взрывов. Они теперь понимают, что они натворили. Но уже возврата им нет», — сказал Володин на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта о 10-летнем сроке давности по искам о приватизации.
Как отметил спикер, у депутатов Госдумы одинаковая позиция «по Чубайсу».
«У нас нет здесь расхождений. Никакую собственность ему никто не возвращал», — добавил председатель Госдумы.
Ранее во вторник Госдума приняла закон, устанавливающий 10-летний предельный срок для возврата государством имущества, проданного в частные руки в результате приватизации.