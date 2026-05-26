Два школьника на Украине пострадали при взрыве имитационной гранаты

Два ученика в школе в Виннице пострадали в результате срабатывания имитационно-тренировочной гранаты, которую принес один из восьмиклассников, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области в телеграм-канале.

Источник: РБК

«По предварительной информации, в Виннице около 8:30 один из восьмиклассников принес в учебное заведение предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату, и оставил его на парте», — говорится в сообщении.

Два ученика взяли предмет в руки, после чего произошел взрыв. Подростки обратились к врачам «с жалобами на жжение в глазах».

Мальчик, принесший предмет в класс, заявил, что получил его от родственника-военного.

В начале марта в Тернопольской области полиция составила административный протокол на мужчину, чей 14-летний сын принес в лицей имитационно-тренировочную гранату, купленную через интернет, передавало «Суспiльне».

По данным правоохранителей, предмет не представлял угрозы, однако приносить такие вещи в учебные заведения запрещено. С подростком и его отцом провели профилактическую беседу, на отца составили протокол о ненадлежащем воспитании ребенка.

