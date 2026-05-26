В Подмосковье прошел организованный МИД РФ круглый стол на площадке Международного форума по безопасности

В Московской области прошла совместная сессия, организованная ДИП МИД РФ и Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), круглого стола по теме «Дезинформация и манипуляция как инструментарий гибридной войны Запада против Мирового большинства за сохранение гегемонии».
Организаторы отметили, что в современном геополитическом измерении информпространство используется как инструмент доминирования, и у всей этой деятельности есть четкие цели: с помощью информации подчинять, обманывать, манипулировать определенными группами людей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дезинформация — это огромная и сложная сфера, охватывающая не только ложные новости, но и квазижурналистику, манипуляции и целенаправленное искажение реальности. Каждый такой фейк — не ошибка и не «непрофессионализм», а часть стратегии. При этом его задачей является влияние на ход переговоров, формирование общественного мнения, оправдания санкций и военных действий, заметила дипломат.
В свою очередь президент GFCN, гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак сказал, что глобальные информугрозы требуют эффективного системного решения на международном уровне. Поэтому следующая задача GFCN — перейти от тактической работы к стратегической: предложить миру свод этических и правовых ориентиров, на основе которых можно будет строить устойчивое, безопасное информпространство, уточнил он.
При этом глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что на Западе сегодня сложилась уже структурированная система дезинформации, уходящая вглубь политического сознания. Но она уже не является тотальной и теряет доверие, добавил политик.
По словам сооснователя компании Positive Technologies, IT-предпринимателя и общественного деятеля Юрия Максимова, Россия предлагает модель помощи дружественным странам в контексте создания собственных экосистем кибербезопасности — с локальными компаниями, инженерами, хакерами и системами оценки угроз.
Журналист, востоковед, редактор русскоязычной версии Eurasia Today, эксперт GFCN Азиз Пиримкулов указал, что в ходе недавних событий в Иране с помощью гибридных методов и ИИ создавались фейки, выдаваемые за «доказательства» массовых протестов, которые успешно разоблачала ассоциация GFCN. Эта практика подтверждает необходимость выработки совместных протоколов по разоблачению дезинформации в рамках существующих форматов, заключил он.