ЕС продлил санкции против России за якобы нарушение прав человека еще на год

«Санкции против России за нарушение прав человека продлены до 28 мая 2027 года», — говорится в документе.
Стоит напомнить, что ограничительные меры ЕС по правам человека — это отдельный от «пакетов» экономических санкций механизм. При этом они заключаются в тех же запретах на въезд и блокировках активов.
Ранее депутат Европарламента Томаш Здеховски сообщил, что ЕС может ввести 21-й пакет антироссийских санкций до конца срока полномочий нынешнего председателя Совета ЕС. По его словам, сроки введения нового пакета санкций зависят от единогласного согласования странами ЕС, а переговоры по этому вопросу могут оказаться сложными.
