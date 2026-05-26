«Исключительно прагматичный характер»: эксперт о визите японской делегации в РФ

В Россию прилетела делегация от Министерства экономики и Министерства иностранных дел Японии. Политолог-японовед Михаил Лоенко предположил, какие темы станут главными на встречах с представителями российских профильных ведомств и какова главная цель визита японцев в РФ.
По словам эксперта, в отношениях между Японией и России произошли некоторые позитивные сдвиги. Тем не менее он считает, что встреча делегаций будет иметь исключительно прагматичный характер.
Лоенко считает, что одной из главных тем будет вопрос сохранения японских активов. Однако политики могут обсудить также и вопросы рыболовного промысла и повестка российских энергоресурсов.
— Война США и Израиля против Ирана показала, что Япония не может обеспечить свою энергетическую безопасность в текущих условиях: 54 процента экспорта нефти приходится на Саудовскую Аравию и 34 процента — на ОАЭ. Сегодня для Японии вопрос поставок энергоресурсов является одним из ключевых, — пояснил политолог.
Кроме того, он подчеркнул, что Япония — это участница Большой семерки, и она также участвует во всех ключевых санкциях против России, в частности и касающихся энергетики. Однако, как Токио планирует договариваться с союзниками по санкциям, «сложно представить», передают Новости Mail.
О том, что высокопоставленные представители МИД Японии и министерства экономики, торговли и промышленности находятся с рабочим визитом в России, стало известно утром 26 мая.
Еще 10 мая Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило планы командировки правительственной делегации в Россию в конце месяца, однако опровергло информацию СМИ о целях поездки. Японские власти заявили, что речь идет не о сотрудничестве, а о защите активов компаний, работающих в стране.