СМИ: НАТО создаст структуру для развертывания войск в Прибалтике

Как пишет СМИ, «НАТО усилит оборону своего восточного фланга с помощью новой структуры, которая позволит оперативно развернуть войска в Латвии и Эстонии в случае войны с Россией».
Уточняется, что новая структура будет создана путем переназначения многонационального германо-нидерландского корпуса, штаб которого в настоящее время дислоцирован в Мюнстере, для обороны Латвии и Эстонии. В состоянии полной боеготовности данный корпус способен управлять тремя дивизиями, что составляет от 40 до 60 тысяч военнослужащих. В мирное время он функционирует в формате базовой структуры.
В настоящее время подразделения альянса в странах Балтии и на севере Польши находятся под единым командованием штаба, расположенного в польском городе Щецин. Как отмечается в публикации, переназначение второго корпуса для этого региона, по мнению представителей альянса, позволит в случае необходимости оперативно сконцентрировать силы. Кроме того, это решает проблему нехватки в регионе таких корпусных средств, как дальнобойная артиллерия, системы ПВО, а также инженерные и медицинские подразделения.
Согласно статье со ссылкой на источники, наращиванием сил для новой структуры теперь будут заниматься Германия и Нидерланды. Сроки начала реализации данного решения и численность задействованных военнослужащих пока не определены.