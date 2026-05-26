Медведев: У ЕС есть лишние дипломаты, раз посольства в Киеве не эвакуируют

Тот факт, что Европейский союз (ЕС) отказался эвакуировать своих дипломатов из посольств в Киеве говорит о том, что у Брюсселя есть «лишние» дипломаты, и они готовы «сократить численность персонала» дипмиссий. С таким заявлением заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети Х.
— ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Что ж, вероятно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала, — говорится в публикации.
МИД России 25 мая объявил, что Вооруженные силы приступают к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Днем ранее в Министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».
26 мая Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России Сергея Нечаева для обсуждения ситуации, возникшей после недавних ответных атак России на объекты военно-промышленного комплекса на Украине.