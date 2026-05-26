НАТО укрепит оборону восточного фланга с помощью развертывания штабных структур нового армейского корпуса, что позволит быстро перебросить войска в Латвию и Эстонию в случае начала конфликта с Россией, пишет Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.
Источники агентства сообщили, что Германия и Нидерланды достигли соглашения о выделении германо-нидерландского корпуса для обороны Прибалтики.
В мирное время армейский корпус представляет собой упрощенную командную структуру, включающую в себя спецподразделения — артиллерию, ПВО, медицинские службы и др., что позволяет в случае необходимости быстро развернуть войска. В боеспособном состоянии армейский корпус обычно включает три дивизии — от 40 до 60 тыс. военнослужащих.
В настоящий момент за этот регион отвечает лишь один армейский корпус, который находится в польском городе Щецин. Reuters отмечает, что выделение второго корпуса говорит о стратегической важности Прибалтики, которая находится «в центре внимания» с начала украинского конфликта.
Развертывание штабных структур второго корпуса в регионе позволит НАТО быстро перебросить туда войска, что, по мнению неназванного военного чиновника, решает проблему ограниченной стратегической глубины и уязвимости региона.
23 мая МИД восьми стран Балтии и Северной Европы выступили с совместным заявлением после неоднократных инцидентов с дронами в воздушном пространстве европейских стран, обвинив Россию в «кампании по дезинформации», несмотря на то, что Киев извинялся за «непреднамеренные инциденты» с украинскими дронами в пространстве стран Балтии.
С начала мая инциденты с нарушением воздушного пространства беспилотниками происходили в Латвии, Литве, Эстонии, а также в Финляндии.
Месяцем ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил о росте количества и масштаба учений НАТО у границ стран ОДКБ. Он также отметил, что Польша и страны Прибалтики не препятствуют пролету украинских дронов через свою территорию.
Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что у России нет «никаких резонов» воевать со странами НАТО: «ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного». «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? “— говорил он.
Осенью прошлого года Путин сказал, что «все страны НАТО воюют с Россией», отметив, что российская армия сегодня самая боеспособная в мире.
