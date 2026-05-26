Reuters узнал, как НАТО усилит восточный фланг для защиты от России

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что у России нет «никаких резонов» воевать со странами НАТО: «ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного». «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? “— говорил он.