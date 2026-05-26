«Проверка на прочность»: эксперт рассказал о целях ударов США по Ирану

Соединенные Штаты в очередной раз нанесли удары по Ирану. Вашингтон утверждает, что целями ударов были катера, которые, как считают американские военные, минировали Ормузский пролив. Программный менеджер РСМД Иван Бочаров рассказал, может ли это привести к новому витку эскалации.
— В таком случае ключевым фактором становится характер возможного ответа Тегерана, поскольку именно он может повлиять на дальнейшую военную стратегию США в отношении Исламской Республики, — отметил эксперт.
По словам Бочарова, сейчас американцы пытаются «прощупать» степень готовности Ирана к ответу и пределы допустимой эскалации.
— Не случайно США подчеркивают сохранение режима перемирия — вероятно, с расчетом на то, чтобы ограничить масштаб возможного ответа и не допустить полномасштабного кризиса, — подчеркнул Бочаров.
Эксперт подчеркивает, что инциденты или удары, происходящие на фоне дипломатических контактов, подрывают доверие между сторонами и уменьшают шансы на достижение устойчивых соглашений. В настоящее время, судя по доступной информации, значительного прогресса по ключевым вопросам, таким как статус Ормузского пролива и иранская ядерная программа, не наблюдается, несмотря на отдельные заявления о возможных сдвигах.
Бочаров считает, что с большой вероятностью Иран будет стремиться продемонстрировать ответные действия, направленные на увеличение издержек для США и их союзников.
При этом цель может заключаться не столько в эскалации конфликта, сколько в создании сдерживающего эффекта для будущих действий против Ирана, отмечает собеседник Новостей Mail.
Если в Вашингтоне сочтут ответ Ирана чрезмерным, это может привести к обвинениям в нарушении перемирия и возврату к активным военным действиям. Риск эскалации, таким образом, возрастает, резюмирует Бочаров.
О том, что американские военные провели удары в целях самообороны на юге Ирана, атаковав пусковые установки ракет и катера Корпуса стражей исламской революции, пытавшиеся установить мины, стало известно утром того же дня. Утверждается, что два иранских катера были пойманы на установке мин в Ормузском проливе.