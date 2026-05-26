США не присоединились к заявлению Украины в ООН

ООН, 26 мая — РИА Новости. Администрация США не присоединилась к заявлению Киева по ситуации на Украине, зачитанному во вторник украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

Источник: © РИА Новости

«Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчеркиваем срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер», — говорится в заявлении.

По словам Мельника, к заявлению присоединились, в частности, страны Европейского союза и сам ЕС, а также Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

В понедельник МИД России заявил, что атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.

Российская армия в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами «Орешник», по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.

