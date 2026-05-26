120 стран прислали в Москву делегации обсудить проблемы безопасности

Первый Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ открылся 26 мая в Подмосковье. Более 5000 участников, свыше 140 делегаций из 120 стран. Неофициальные представители 12 недружественных государств, которых официальная Москва позвала, тоже приехали. Рабочие языки конференции: русский, арабский, китайский, фарси, сербский, английский, французский, испанский. 28 мая состоится ключевое событие — XIV международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Основные докладчики — секретарь Совбеза Сергей Шойгу и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Тема, заявленная для пленарных заседаний, — «Вызовы и угрозы международной безопасности в условиях формирования многополярного мироустройства».Помимо главного пленарного заседания, пройдет 25 тематических сессий: конференции, круглые столы, брифинги, презентации. Отдельный блок — двусторонние и многосторонние встречи. А еще все желающие смогут ознакомиться с продукцией российского оборонно-промышленного комплекса. Многое из представленного «оборонщиками» прошло обкатку в зоне СВО.